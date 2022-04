‘Veekay’ grijpt in Alabama tweede pole position in IndyCar

Bijna alles klopt weer bij WK Superbike in Assen: ‘Nog een jaar corona en we hadden echt een probleem’

Geen mondkapje meer nodig, niet testen voor toegang, maar ‘gewoon’ zonder blokkades naar motorsport kijken in Assen. Het WK Superbike van 2022 doet in vrijwel niets denken aan de editie van vorig jaar. „Gelukkig maar. Nog een jaar corona en we hadden echt een probleem.”

23 april