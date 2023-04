‘Veel meer oud-turnsters hebben recht op compensatie na aangedaan onrecht’

Na het rapport Ongelijke Leggers, waarin door onderzoeksbureau Verinorm grootschalige misstanden in de gymsport werden aangetoond, heeft het Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg (CBKZ) een commissie samengesteld die moest bepalen wie er in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming van 5000 euro voor het leed. Die commissie komt maandag met een eindrapportage.

Trouw heeft het rapport al ingezien. Volgens de krant worden in het rapport meer voorbeelden van misbruik genoemd en blijkt dat veel meer oud-turnsters dan gedacht in aanmerking komen voor compensatie voor wangedrag van trainers.



De krant schrijft dat er in totaal 171 aanvragen zijn ingediend, waarvan er 166 zijn toegewezen. Dat aantal ligt volgens Trouw beduidend hoger dan de 100 vrouwen waar in oktober 2021 rekening mee werd gehouden bij de bekendmaking van de financiële vergoeding. In totaal kost het de gymnastiekunie en sportkoepel NOC-NSF zo’n 830.000 euro - ruim drie ton meer dan verwacht. Naar verluidt heeft het ministerie van VWS de kosten voor de procedure betaald, aldus Trouw.