Veelbesproken hockeyer Janssen leidt Kampong naar winst

De 22-jarige verdediger van Kampong liet vorige maand een commerciële coronatest doen, nadat één van de andere bewoners in het studentenhuis waarin hij woont positief was bevonden. In afwachting van de uitslag deed Janssen wel mee in de competitiewedstrijd tegen Tilburg. In de rust las de hockeyer op zijn telefoon dat de uitslag positief was, waarop hij naar huis ging.



Hockeybond KNHB besloot de zaak voor te leggen aan de onafhankelijke tuchtcommissie. Die moet beoordelen of Kampong en Janssen in strijd met de regels hebben gehandeld. De zaak zou vrijdag dienen, maar werd op verzoek van Kampong uitgesteld naar zondag. In afwachting van een uitspraak mag Janssen gewoon hockeyen.