Veldrijders dit weekend op EK zonder besmette bondscoach De Knegt

Belg Bashir Abdi stunt in Rotterdam Marathon met Europees record

De Belg Bashir Abdi heeft op spectaculaire wijze de marathon van Rotterdam gewonnen. De winnaar van olympisch brons verbeterde het parcours- en Europees record: 2.03.36. Het oude record was met 2.04.16 in handen van Kaan Kigen Özbilen. Deze tot Turk genaturaliseerde Keniaan liep die tijd in 2015 in Valencia.

24 oktober