Verdriet om dood jonge Russische kunstschaatsster

Alexandrovskaya was wereldkampioene in het paarrijden bij de junioren. In 2017 won ze in Taipei aan de zijde van de Australiër Harley Windsor goud. De in Moskou geboren Alexandrovskaya was toen al een jaar genaturaliseerd tot Australische. Met Windsor nam ze in 2018 deel aan de Winterspelen in Pyeongchang. Het duo eindigde er als achttiende.