Verhaeren ziet rol bij NOC*NSF wel zitten: ‘Leuk dat ik genoemd word’

Rugbyers Engeland stuiten Nieuw-Zee­land in jacht op derde wereldti­tel op rij

13:14 Engeland heeft zich zaterdag als eerste geplaatst voor de finale van het WK rugby in Japan. De Engelsen versloegen in de halve finales verrassend titelverdediger Nieuw-Zeeland met 19-7. Daarmee komt een einde de hegemonie van de All Blacks, de wereldkampioenen van 2011 en 2015.