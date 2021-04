Verkerk na mislopen derde Spelen: ‘Einde carrière is eng dichtbij’

PLAY-OFFS VOLLEYBAL Zesde landstitel Sliedrecht Sport na bizar seizoen: ‘Er was een moment dat tien meiden corona hadden’

25 april Voor de vierde maal op rij, voor de zesde keer in negen jaar: Sliedrecht Sport beklemtoonde via de derde 3-0 triomf in de finalereeks op Apollo 8 de status van absolute heerser in het Nederlandse vrouwenvolleybal. Maar in een seizoen gedomineerd door corona én blessures was die uitkomst niet zo vanzelfsprekend als het lijkt.