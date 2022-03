Verrassende transfer: Lidewij Welten van HC Den Bosch naar Kampong

Oud-bok­ser Vladimir Klitsjko: geen Russische sporters meer in internatio­na­le wedstrij­den

De Oekraïense oud-wereldkampioen boksen Vladimir Klitsjko wil dat Rusland nog meer geïsoleerd wordt van de internationale sportwereld. ,,Ik heb persoonlijk niets tegen de sporters, maar wel tegen de agressie van de Russische president Poetin en zijn oorlogsmachine”, aldus Klitsjko, die meervoudig wereldkampioen in het zwaargewicht was, in een interview met de Britse krant Mirror.

9 maart