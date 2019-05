Verspringen op FBK Games in knock-outsysteem

Na de eerste drie reguliere pogingen gaan de acht springers met het beste resultaat naar de kwartfinales. De nummer 1 in de tussenstand neemt het op tegen de nummer 8, de nummer 2 tegen de nummer 7. De vier winnaars gaan naar de halve finales en uiteindelijk strijden de winnaars daarvan in hun ultieme poging om de winst. In die laatste drie ronden is er dus telkens geen herkansing, maar is het alles of niets.



De Nederlandse verspringer Ignisious Gaisah zal in zijn laatste optreden in een met sensoren uitgerust Xsens-pak deelnemen aan de wedstrijd. Door middel van sensoren kunnen de bewegingen van de atleet, zoals houding, zweeffase, afzethoek of zwaartepunt direct na de sprong geanalyseerd worden. De verkregen 3D-animaties worden tijdens de FBK Games naar het grote scherm in het stadion gestreamd en door een analist toegelicht.