Verstappen, Van der Poel of Liverpool: wat was de mooiste sportprestatie van 2020?

Poll2020 was een jaar waarin vanwege het coronavirus de sportwereld maandenlang lam kwam te liggen. Toch zijn er sporters of teams die met trots kunnen terugblikken op een bijzondere prestatie. Wat vond jij de mooiste van dit kalenderjaar?

Poll Wat was de mooiste sportprestatie van 2020? Liverpool na dertig jaar weer kampioen

Atalanta na coronaramp derde in Serie A

Max Verstappen wint op Silverstone

Sifan Hassan verpulvert wereldrecord

Dirk van Duijvenbode in finale World Grand Prix

Mathieu van der Poel wint Ronde van Vlaanderen

Noord-Macedonië plaatst zich voor het EK

Noord-Macedonië plaatst zich voor het EK

Wesley Koolhof wint dubbelfinale ATP Finals

25 juni: Liverpool na 30 jaar eindelijk weer kampioen

Dertig jaar duurde de lijdensweg voor Liverpool, dat de laatste jaren steeds meer uitgroeide tot het lachertje van Engeland. Het seizoen ervoor waren The Reds met een recordaantal van 97 punten al op de tweede plaats geëindigd, afgelopen seizoen was het dan eindelijk zover. Uiteindelijk bedroeg de voorsprong op runner-up City liefst achttien punten: tevens een record. Een groot aandeel in de titel mocht op het conto van Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum worden geschreven. De een als ultiem slot op de deur, de ander als de onvermoeibare motor op het middenveld.

Volledig scherm Joe Gomez, Georginio Wijnaldum en Virgil van Dijk met de kampioensbeker. © AFP

1 augustus: Atalanta derde in Serie A

Op dinsdag 10 maart bereikte Atalanta de kwartfinales van de Champions League, maar bij terugkomst in Bergamo moesten de spelers zich ruim twee maanden opsluiten in huis. Buiten loeiden de sirenes en werd het leger ingezet om alle lijken te vervoeren. Corona veranderde Bergamo in een spookstad en de hele wereld keek vol angst mee. Na die verschrikkelijke periode werd er vanaf 21 juni weer gevoetbald en Atalanta denderde gewoon weer door: acht zeges, vier gelijke spelen. Op de slotdag werd verloren van Internazionale, anders was de ploeg van Marten de Roon en Hans Hateboer zelfs tweede geworden. Niet slecht, met het tiende budget in de Serie A.

Volledig scherm Robin Gosens en Hans Hateboer, de scorende wingbacks van Atalanta. © AFP

9 augustus: Max Verstappen verstoort Engels feestje

Een zege boeken in het hol van de leeuw: het was weinig coureurs gegeven de laatste jaren. Uitgerekend op de verjaardag van de Formule 1, de 70th Anniversary Grand Prix op Silverstone, bleef Max Verstappen met zijn Red Bull-bolide vóór Lewis Hamilton. De Engelsman, die zich later tot wereldkampioen kroonde, maakte de race in zijn geboorteland de laatste jaren tot zijn eigen domein. Verstappen finishte dankzij een sublieme bandenstrategie met een voorsprong van elf seconden op zijn grote concurrent.

Volledig scherm Max Verstappen juicht na zijn zege op Silverstone. © BSR Agency

4 september: Sifan Hassan verpulvert wereldrecord

413 meter scherper werd het wereldrecord uiteindelijk gesteld door Hassan. De Nederlandse atlete legde tijdens de Memorial Van Damme in Brussel uiteindelijk 18 kilometer en 930 meter af in zestig minuten: goed voor een nieuw wereldrecord. Hassan loste daarmee de Ethiopische Dire Tune af, die het record in juni 2008 op haar naam schreef in in Ostrava. ,,Ik dacht niet dat ik deze race zou winnen”, zei Hassan na afloop. ,,Ik voelde me wat ziekjes voor de start en had braakneigingen.’’ Laat staan waar een topfitte Hassan toe in staat was geweest.

Volledig scherm © AP

12 oktober: Dirk van Duijvenbode verbaast dartswereld met finaleplek

Waarschijnlijk zijn er weinig mensen bij wie een belletje was gaan rinkelen als ze een half jaar geleden de naam van Dirk van Duijvenbode hadden gehoord. De Westlander dart sinds 2011 in de PDC, maar kon nauwelijks potten breken. Tot 2020, het jaar dat voor altijd in het teken zal staan als zijn absolute doorbraak. De auberginekweker uit 's-Gravenzande besloot nog eenmaal vol voor het darten te gaan en dat bleek een fantastische keuze. In oktober bereikte hij uit het niets de finale van de World Grand Prix, waarin Gerwyn Price te sterk was (2-5 in legs). Aubergenius, befaamd om zijn walk-ons, hoopt het jaar met een sterk WK een passend slot te geven.

Volledig scherm Dirk van Duijvenbode. © LAWRENCE LUSTIG

18 oktober: Ronde van Vlaanderen prooi voor Mathieu van der Poel

Een overwinning die nog wat extra jeu kreeg na de val van Julian Alaphilippe, die 35 kilometer voor het einde de strijd moest staken. De mannen voorop die namelijk samen gingen strijden om de eindzege? Mathieu van der Poel en Wout van Aert, supersterren en rivalen in het veldrijden. In de Ronde van Vlaanderen was het Van der Poel die het heerlijke duel in zijn voordeel besliste. Van der Poel gaf kort voor de finishstreep het startschot voor een ultieme sprint, die de Nederlander met slechts enkele centimeters marge won. Van der Poel schreef daarmee zijn eerste klassieker op zijn naam.

Volledig scherm Mathieu van der Poel en Wout van Aert met z'n tweeën op weg naar de finish in de Ronde van Vlaanderen. © BELGA

12 november: Noord-Macedonië plaatst zich voor het EK

Valt als niet-Nederlandse kandidaat een beetje uit de toon, maar kreeg door de koppeling aan Nederland tijdens het EK tóch nog een Oranje vleugje. Noord-Macedonië versloeg in de beslissende play-off Georgië en dwong voor het eerst in de nationale historie deelname aan een eindtoernooi af. De Rode Leeuwen staan sinds 1993 op eigen benen, nadat het daarvoor tot Joegoslavië behoorde. De 37-jarige Goran Pandev groeide tegen Georgië uit tot volksheld, door winnende goal te maken.

Volledig scherm Goran Pandev kan zijn tranen niet bedwingen. © REUTERS

22 november: Wesley Koolhof wint ATP Finals

Een maand voordat Koolhof de beste prestatie uit zijn loopbaan vierde, werd duidelijk dat hij en dubbelpartner Nikola Mektic zouden gaan scheiden. Een beter afscheidstournee konden Koolhof en Metkic zich niet wensen. Waar ze tijdens Roland Garros (halve finale) en de US Open (finale) nog nipt naast de prijs grepen, was het tijdens hun debuut op de ATP Finals wél raak. Daarmee werd hij de eerste Nederlander sinds Jean-Julien Rojer (2015) die het toernooi op zijn naam schreef.

Volledig scherm Wesley Koolhof. © EPA