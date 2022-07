Verwachtingen rond estafettesprinters getemperd: ‘Ze hebben tijd nodig’

De sprintploegen op de 4x100 waren de afgelopen jaren vaak goed voor een finaleplaats op de grote toernooien met Churandy Martina en Dafne Schippers als de vaandeldragers. Beiden zijn er niet bij op de WK in het Amerikaanse Eugene. ,,De mannen zijn wel wat verder dan de vrouwen. Jonge sprinters als Raphael Bouju, Elvis Afrifa en Xavi Mo-Ajok hebben de snelheid, maar missen de ervaring. Ze zitten niet ver van het vereiste niveau, want ze trainen al tijdje mee in het estafetteprogramma en hebben ook al goed op de wissels getraind”, zegt Meuwly.

Bij de vrouwen is het niveau op de 100 en 200 meter in de afgelopen jaren gedaald, meent Meuwly. ,,De snelheid is gedaald. De meer ervaren loopsters zijn ieder jaar wat langzamer geworden en de opkomende sprintsters kunnen dat nog niet compenseren door hele goede wissels op de estafette.”

Bij de vrouwen op de 4x400 meter is een medaille evenmin een uitgemaakte zaak, zegt de bondscoach. ,,Met Femke Bol en Lieke Klaver hebben we twee uitmuntende loopsters op de 400 meter, maar onze derde en vierde loopsters zijn niet van dat niveau. Er zijn landen die vier loopsters hebben die in de 50 of 51 seconden kunnen lopen en Nederland maar twee. Bovendien zitten Femke en Lieke in de finale van hun eigen nummer, dus moet ik ze misschien sparen in de series. We staan hoog in de ranking, maar Amerika, Polen, Jamaica en Groot-Brittannië zijn minstens zo goed.”