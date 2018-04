Vidal kijkt mee naar Juventus, Costa en Koke hebben er zin in

Video Triple double-koning Westbrook zet weer record neer in NBA

9:33 De Amerikaanse basketballer Russell Westbrook is weer een record rijker. De 29-jarige vedette van Oklahoma City Thunder eindigde de reguliere competitie over 82 wedstrijden zowel qua punten, rebounds als assists met een gemiddelde in de dubbele punten. Westbrook werd daarmee de eerste basketballer ooit die dat in twee seizoenen presteerde.