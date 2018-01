Vierde plek meevaller voor teruggekeerde Vos

Vos weet ook wel dat ze haar topnotering van vandaag mede te danken had aan de valpartij die de Française Pauline Ferrand-Prévot en de Zwitserse Jolanda Neff uitschakelde. Gevreesd wordt dat de twee concurrenten voor de regerend wereldkampioen Cant beide hun sleutelbeen hebben gebroken. En ook niemand hoeft Vos uit te leggen dat haar achterstand op de top drie van vandaag riant was. ,,Of dat gat te dichten is, is een groot vraagteken. Het is eigenlijk niet realistisch om te verwachten dat ik die stap ga maken. Maar dit resultaat is wel mooi. Want ik was echt niet fit.’’



Van achterin het veld vocht ze zich op het door Adrie van der Poel uitgetekende parkoers terug in de wedstrijd. ,,Ik zat super af te zien en dacht bij mezelf: dit is wat ik nodig hebt. Zo’n wedstrijd als vandaag daar kun je niet tegen op trainen. Hiervoor vocht tegen mij eigen lijf. Nu ben ik wel weer gezond, maar moet ik qua vorm van heel ver komen. Maar vandaag bleek ook dat als ik fit ben ik niet heel veel nodig om een beetje mee te doen.’’