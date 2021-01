Vierde zege op rij basketballers Phoenix Suns

Phoenix Suns beleeft een droomstart in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA. De winst bij Denver Nuggets (103-106) vrijdag betekende de vierde overwinning op rij. Met in totaal vijf zeges tegen één nederlaag leidt de ploeg uit Arizona in de Western Conference.

Deandre Ayton was goed voor 22 punten en 11 rebounds, Devin Booker kwam eveneens tot 22 punten. Bij Denver, dat pas één keer won dit seizoen, was Jamal Murray (31 punten) de topschutter. Vedette Nikola Jokic tekende voor 17 punten, 11 assists en 9 rebounds. Het was niet genoeg voor de thuisploeg die Michael Porter Jr. voorlopig moet missen. Hij is in contact geweest met een met Covid-19 besmet persoon en staat voorlopig vanwege de protocollen aan de kant.

Los Angeles Lakers won voor de tweede keer in drie dagen bij San Antonio Spurs: 103-109. Een hoofdrol was zoals zo vaak weggelegd voor Anthony Davis, die 34 punten liet noteren. LeBron James had ook goede cijfers: 26 punten, 11 rebounds en 10 assists.

Luka Doncic was de grote man bij Dallas Mavericks met 27 punten, 15 rebounds en 7 assists. Het vormde een grote bijdrage aan de 93-83-zege op Miami Heat. De gasten uit Florida hadden hun sterspeler Jimmy Butler terug na een enkelblessure, maar een rol van belang was voor hem nog niet weggelegd. Het was pas de tweede zege voor Dallas tegen drie nederlagen.