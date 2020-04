Vijf dingen die je misschien nog niet wist over de grootste basketballer aller tijden

Velen zien hem als dé beste basketballer ooit: Michael Jordan. Eindelijk krijgt ook hij nu een documentaire over zijn leven. In The Last Dance blikt Jordan terug op zijn carrière, maar vooral het hectische seizoen van 1997/1998. Maar er zijn vast nog genoeg dingen die je niet wist over Air Jordan. Vijf opvallende feitjes over de Chicago Bulls legende.

Lees hier de recensie van The Last Dance van onze filmredacteur Ab Zagt, die de documentaire over Michael Jordan met het maximale van vijf sterren beoordeelde! Jordan deed mee aan de Olympische Spelen zonder prof te zijn

De Olympische Spelen van 1984 vonden plaats in Los Angeles. Jordan was op dat moment nog een speler voor de universiteit van North Carolina. Hij was dus nog geen prof, maar meldde zich wel in de Amerikaanse ploeg. (Vroeger waren de Olympische Spelen altijd voor amateursporters, maar vanaf het begin van de zeventig van de vorige eeuw liet het IOC dat beleid steeds meer los). De aanwezigheid van Jordan legde de VS geen windeieren. De Amerikanen, met onder anderen ook de latere ster Patrick Ewing in de gelederen, wonnen het toernooi door in de finale Spanje met 96-65 te verslaan. De toen 21-jarige Amerikaan besloot te stoppen met collegebasketbal en stelde zich beschikbaar voor de draft, het selectiesysteem van de NBA. Chicago Bulls koos de shooting guard en kreeg daar geen spijt van.

Jordan was ook twee seizoenen honkbalprof

Nadat de Bulls een opmars maakte aan de hand van Jordan werden ze in 1991, 1992 en 1993 kampioen van de NBA. Tijdens de play-offs in 1993 kwam naar buiten dat de geboren New-Yorker een gokverslaving had. Hij gaf later toe meer dan 50.000 euro vergokt te hebben. Toen in 1993 ook zijn vader werd vermoord, stortte Jordan in. Hij besloot te stoppen met basketbal en verraste de wereld door professioneel honkballer te worden. De basketballer speelde uiteindelijk twee seizoenen honkbal op een lager niveau. Hij besloot te stoppen omdat zijn perspectief om ooit in de de hoogste divisie van Amerika te spelen klein was. In 1995 keerde hij als basketballer terug bij de Chicago Bulls.

Jordan had (g)een speciale band met nummer 23

Iedereen kent Jordan ook om zijn iconische nummer: 23. Maar eigenlijk was dat niet zijn favoriete getal. Jordan deed een boekje open aan de makers van NBA 2K, een basketbalspel voor op de Playstation, en vertelde waarom hij nummer 23 gebruikte. ,,Mijn broer en ik speelden vroeger samen. 45 was het favoriete nummer van ons beide. Hij kreeg echter de optie om als eerste te kiezen en koos 45. Ik dacht, 22.5 is de helft van 45, dus ik neem nummer 23. Uiteindelijk is dat een beetje mijn nummer gebleven. Bij mijn comeback in 1995 besloot ik wel 45 te nemen. Ik wilde fris beginnen, alles achter me laten. Dus ik koos 45. Voor wat voor reden dan ook klikte dat niet, dus besloot ik toch maar terug te gaan naar 23.”

Jordan is al jaren clubeigenaar in de NBA

In januari 1999 kondigde de zesvoudig winnaar van de NBA voor de tweede maal zijn vertrek aan. In 2000 keerde hij toch weer terug, ditmaal als mede-eigenaar van de Washington Wizards. Het ging de Wizards na de komst van Jordan sportief niet voor de wind. Hierdoor besloot de aandeelhouder in 2001 toch maar weer binnen de lijnen te verschijnen. Hij speelde uiteindelijk nog twee seizoenen voor de ploeg uit de Amerikaanse-hoofdstad. Na zijn derde afscheid werd de Amerikaan ook gelijk ontslagen als bestuurder.



MJ kocht in 2006 aandelen in de Charlotte Bobcats. In 2010 kreeg hij een meerderheidsbelang. In het seizoen 2011-12 bereikte het team een historisch dieptepunt door slechts 7 van de 66 wedstrijden te winnen. De Charlotte Hornets, zoals de ploeg nu heet, zijn tot op de dag van vandaag nog steeds eigendom van de grootste basketballer aller tijden.