Virtueel sportaanbod: ‘Je ziet door de bomen het bos niet meer’

Door Arjan Schouten



Vijf weken zonder sport, maar de sportfan heeft toch al bijzondere dingen gezien. Zo reed Ajax-middenvelder Carel Eiting de Jumbo-Visma-ploeg aan puin, op een ongetwijfeld niet zo scherp afgestelde hometrainer. Ging een mini-peloton virtueel de hellingen van de Ronde van Vlaanderen en Amstel Gold Race op. Real-keeper Thibaut Courtois nam het stoeltje van Max Verstappen over bij Red Bull Racing, in de virtuele F1 Esports GP-series, om kansloos in de achterhoede te eindigen. En Raymond van Barneveld kwam even terug van zijn dartspensioen, om vanuit huis zijn eeuwige rivaal Phil Taylor te kloppen in het kader van ‘Darts at Home’.



