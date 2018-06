Visser derde op 100 meter horden bij FBK Games

Bendsney­der haalt finish niet op Mugello

13:20 Wegracer Bo Bendsneyder is er bij de Grote Prijs van Italië wederom niet in geslaagd in de punten te rijden. Op het circuit van Mugello haalde de negentienjarige Rotterdammer de finish niet vanwege een technisch probleem. De Portugees Miguel Oliveira pakte de zege.