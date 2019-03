Visser in toptijd naar eerste Europese titel 60 meter horden

Luka Kozak versloeg Visser nog in de halve finale, maar de Hongaarse verzwikte haar enkel bij het vieren van die overwinning en moest zich dus afmelden. De titelverdedigster was Cindy Roleder uit Duitsland. Zij kwam na een mindere start sterk opzetten, maar kwam niet meer verder dan het zilver. Brons was er voor Elvira Herman uit Wit-Rusland.



Het is Vissers tweede medaille op een groot titeltoernooi na het brons op de WK indoor een jaar geleden in Birmingham. Toen kwam de medaille als een grote verrassing, in Glasgow gold ze als grote favoriete voor eremetaal.



Na vier eerdere medailles, drie keer brons en één keer zilver, ontbrak alleen goud nog voor de Nederlandse ploeg. Die is nu dus ook binnen.