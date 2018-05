Visser vierde in Rome op 100 horden

Sprinter Baker snelste van het jaar op 100 meter

22:23 De Amerikaanse sprinter Ronnie Baker heeft in de Diamond League-wedstrijd in Rome de snelste 100 meter van dit jaar gerend. Hij klokte 9,93. Baker verbeterde de 9,97 die hij eerder dit jaar liep in Torrance. De Fransman Jimmy Vicaut slaagde er niet in onder de 10 seconden te duiken; hij werd tweede in 10,02.