Voetblessure houdt Vloon van titel af op NK Indoor

Waterpolomannen verliezen ook laatste wedstrijd in Europacup

15:29 De Nederlandse waterpolomannen hebben het laatste duel in de voorronde van de Europacup ook verloren. Het werd het in het Kroatische Split 7-9 tegen Griekenland. Oranje eindigt daardoor als vierde in de poule en is uitgespeeld in het nieuwe landentoernooi.