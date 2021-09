Volleybalbond grijpt hard in en stuurt Fabian Plak weg van EK na overtreden regels

De Nederlandse volleyballers versloegen zondag in de achtste finales Portugal met 3-2. In de beslissende vijfde set was het team van bondscoach Roberto Piazza net iets sterker. De 24-jarige Plak was in die wedstrijd in de Poolse stad Gdansk goed voor 8 punten. Oranje staat dankzij die zege voor het eerst sinds 2009 weer in de kwartfinales van het EK. Regerend kampioen Servië is dinsdag in Gdansk de opponent. Het Nederlandse team heeft nu nog dertien spelers over.