Volleyballers al zeker van achtste finales EK

SamenvattingDe volleyballers hebben hun vierde groepswedstrijd op het EK volleybal gewonnen van Turkije. In de Finse stad Tampere won Oranje met 3-1 in sets: 22-25 27-25 27-25 25-23. Door de zege gaat Nederland aan de leiding in de groep en is de ploeg al zeker van de achtste finales.

Het is de derde overwinning van de volleyballers van bondscoach Roberto Piazza in de groepsfase van het EK. Oranje won eerder van Spanje en Noord-Macedonië, maar verloor van Rusland. De volleyballers spelen dinsdag nog tegen Finland.

In de eerste set gaven de volleyballers een kleine voorsprong weg en namen de Turken het initiatief. Zo benutten ze ook een setpoint op 24-22. In de tweede en derde set kwam Oranje steeds voor, maar trok Turkije de stand steeds weer gelijk. Zo kreeg Nederland eerst setpoints in de derde set, maar daarna ook de Turken op 25-24. Met 27-25 pakten de ‘Lange Mannen’ de set alsnog.

Turkije liep daarna in de vierde set weg tot 15-10, maar dit keer kwam Nederland terug tot 18-18. In de spannende slotfase benutten de volleyballers meteen het eerste matchpoint. Nimir Abdelaziz was goed voor 34 punten. Robbert Andringa maakte 17 punten en Fabian Plak 13.

“Het was echt een groot gevecht”, zei Adbelaziz, de uitblinker aan Nederlandse kant. “Vooraf aan de wedstrijd hadden we Turkije goed geanalyseerd en ze speelden echt heel goed. We wisten dat dit een zware en heel belangrijke wedstrijd zou worden. Gelukkig konden wij dat hoge niveau ook halen.”

Volgens Abdelaziz was Oranje vooral in de punten boven de 20 heel geconcentreerd en deden ook alle spelers die van de bank kwamen het heel goed. “Dat heeft het verschil gemaakt”, zei hij in het interview na afloop.

