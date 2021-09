Volleyballers beginnen EK met zege op Spanje

In de eerste set gingen beide ploegen vrijwel gelijk met elkaar op. Bij 23-23 sloeg Nederland toe: 25-23. Spanje wist in de tweede set een gaatje van 3 punten te slaan, maar op 15-15 had Oranje de achterstand ingelopen. Daarna nam de ploeg van Piazza het initiatief over, maar na 24-21 dreigde het nog even fout te gaan (24-24). Opnieuw bleek Nederland op de beslissende momenten over de sterkste zenuwen te beschikken. Ook in de derde set kon Spanje geruime tijd in de buurt van Oranje blijven, maar in de slotfase maakte Oranje het weer resoluut af.