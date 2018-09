Volleyballers door op WK na gewonnen vijfsetter tegen Frankrijk

VideoDe Nederlandse volleyballers hebben op het WK in het Bulgaarse Ruse in sets van volleybalgrootmacht Frankrijk verslagen: 23-25, 19-25, 25-21, 25-23 en 15-13. De ploeg van bondscoach Gido Vermeulen is door naar de tweede ronde op het WK, waar Nederland voor het voor het eerst in zestien jaar weer meedoet.

Aanvoerder Nimir Abdel-Aziz (26) uit Den Haag was de grote uitblinker bij Nederland met 31 punten. ,,We kwamen naar dit WK om China en Egypte te verslaan. Nu hebben we gewonnen van grootmachten als Brazilië en Frankrijk. Dat is fantastisch," sprak Abdel-Aziz na afloop.

Volledig scherm © EPA Nederland stond in de eerste set met 23-21 voor, maar verloor uiteindelijk nog met 23-25. In de tweede set liep Nederland de hele tijd achter de feiten aan. Frankrijk won uiteindelijk met 25-19. Daarna kwam Nederland heel knap terug in de wedstrijd. De spannende derde set won Nederland dankzij de sterk spelende Michael Parkinson met 25-21. Dankzij die setwinst is Nederland ook al zeker van een plek in de tweede ronde van het WK. Ook de vierde set was erg spannend, maar opnieuw ging de zege naar Nederland: 25-23. De vijfde set ging met 15-13 naar Nederland.



De Nederlandse volleybalmannen (nummer 25 op de wereldranglijst) doen voor het eerst sinds 2002 weer mee aan een WK. De ploeg van bondscoach Gido Vermeulen begon het WK woensdag met een 3-0 nederlaag tegen Canada, maar won in het tweede pouleduel wel met 3-1 van China. Gisteravond werd olympisch kampioen Brazilië knap met 3-1 verslagen. Vanavond was er dus ook een overwinning op Frankrijk, de huidige nummer negen van de wereldranglijst bij de mannen.

Door naar tweede ronde

Nederland speelt morgen om 17.00 uur nog tegen Egypte in het laatste duel in de poulefase. De ploeg van Vermeulen staat nu derde in poule B. De bovenste vier teams gaan door naar de tweede ronde, waarin opnieuw in een poulesysteem wordt gespeeld. Nederland is dus al zeker van een plek in de volgende ronde. De nummers 1 en 2 uit de poule spelen in de tweede poulefase in Milaan. ,,We zijn helemaal perplex. Dit had niemand verwacht. We gingen ervoor om twee sets te winnen, maar dat we de wedstrijd zouden winnen had eigenlijk niemand durven dromen," zei Michael Parkinson. ,,We hebben alles gegeven. We hebben hier niks te verliezen. We bereiden ons voor op de wedstrijd van morgen tegen Egypte. Gisteren was wel een aardige ontlading tegen Brazilië, maar vandaag flikken we het gewoon weer. We zitten nu echt op een wolk."

Bondscoach Gido Vermeulen was na afloop enorm trots op zijn team: ,,We begonnen fantastisch, maar we gaven de eerste set toch nog weg. Na de zware wedstrijd van gisteren moest ik wat frisse jongens erin brengen. Die deden het ook geweldig. Morgen spelen we onze vierde wedstrijd in vier dagen, dus onze medische staf kan de komende uren flink aan de slag om de jongens weer op te lappen en klaar te krijgen."

Uitblinker Nimir Abdel-Aziz begon na afloop met een flink understatement: ,,Ja, het ging wel lekker. Het maakt niet uit wie er in het veld staat of wie erin komt, we spelen echt allemaal top. Ons doel was de eerste poulefase doorkomen. Dat is gelukt, maar we gaan nu niet zweven. We gaan nog meer sterke teams krijgen, maar we willen nu meer. We kunnen vrijuit spelen en gaan er volle bak in, dat is een heerlijk gevoel. Morgen willen we weer winnen."

Oranje-captain Nimir Abdel-Aziz pept zijn ploeg op.

Bondscoach Gido Vermeulen.