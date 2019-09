Volleyballers herstellen zich tegen Estland knap van lesje tegen Polen

De vierde wedstrijd in de poulefase van het EK was een zwaarbevochten strijd voor Oranje. Net als twee dagen geleden in de wedstrijd tegen Polen in Ahoy was het uitpubliek ook gisteravond in de Sporthallen Zuid in de meerderheid. Estland domineerde in de eerste set, in de daaropvolgende sets ging het lange tijd gelijk op, maar wist Nederland aan het einde steeds de winst binnen te trekken.



Door de winst is Nederland zeker van een plaats in de achtste finale die zaterdag in Apeldoorn gespeeld wordt. De tegenstander in de volgende ronde is afhankelijk van de eindstrijd in de poule, woensdagavond wacht eerst nog een laatste poulewedstrijd tegen Tsjechië.