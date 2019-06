Volleyballers in Estland tegen Wit-Rusland

Bij winst is Oranje zeker van een startbewijs voor de FIVB Challenger Cup waar deelname aan de Nations League van 2020 is te verdienen. De Challenger Cup wordt van 3 tot en met 7 juli gehouden in Ljubljana in Slovenië.



Wit-Rusland haalde in het afgelopen weekeinde als laatste ploeg in de groepsfase de Final Four. Oranje was één speelronde voor het einde in poule B al zeker van deelname aan het eindtoernooi in Estland. De ploeg van bondscoach Roberto Piazza sloot de groepsfase zaterdag af met een nederlaag in en tegen Kroatië (3-0).