Volleyballers na thriller tegen Tsjechië met nederlaag naar knock-outfase

Voor Nederland was het de tweede nederlaag in de vijfde poulewedstrijd. Eerder was wereldkampioen Polen met 3-0 te sterk.



Oranje speelde tegen Tsjechië een wisselvallige wedstrijd. Nederland maakte nogal wat fouten, vooral in de passing. Mede daardoor ging de eerste set verloren. Na de labiele start was de thuisploeg beter bij de les, met name dankzij een fraaie servicereeks van Nimir Abdel-Aziz.



Nederland kon in de derde set een voorsprong niet vasthouden. In de vierde set had Oranje toch weer een overwicht, waarna Nederland in de vijfde set een matchpoint onbenut liet. Tsjechië sloeg daarna alsnog toe. Abdel-Aziz was opnieuw topscorer, deze keer met 25 punten.