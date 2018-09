Volleyballers ondanks ruime zege op Finland dicht bij uitschakeling

Concurrent Rusland was later op de avond namelijk met 3-2 te sterk voor Italië, waardoor Oranje in groep E naar de derde plaats zakte.

De winnaars van de vier poules in de tweede ronde plaatsen zich met de twee beste nummers twee voor de zogenoemde Final Six. Nederland moet zondag zelf van koploper Italië winnen en hopen dat Finland stunt tegen Rusland, dat nu tweede is.

Basisteam

Tegen Finland koos Vermeulen voor een basisteam met spelverdeler Daan van Haarlem, libero Dirk Sparidans, aanvallers Thijs ter Horst, Gijs Jorna en Nimir Abdelaziz en Jasper Diefenbach en Thomas Koelewijn op de middenas.

Nederland was vanaf het begin het betere team en liep bij een voorsprong van 8-7 weg bij de Finnen. In de tweede set brak een zwakke start Nederland, dat voor het eerst sinds 2002 aan het WK meedoet, op. Aan de hand van Abdelaziz werd een achterstand van zeven punten (10-17) nog wel bijna goed gemaakt, maar Finland trok toch aan het langste eind.

Het verlies van nog een set zou de kansen van Oranje op het bereiken van de Final Six enorm verkleinen. Zo ver liet het team van Vermeulen het niet komen. Zowel in de derde als vierde set was het verschil groot en had Finland weinig in te brengen.

,,Complimenten voor de jongens. Zo'n wedstrijd moet je niet emotioneel spelen, maar met je kop. We waren geconcentreerd en gefocust'', zei Vermeulen in Milaan tegen Ziggo Sport. Voor de bondscoach is het toernooi al geslaagd. Over de wedstrijd van zondag tegen Italië zei hij: ,,Dat is voor ons een cadeautje, een toetje. Eens kijken of we het hier een beetje stil kunnen krijgen.''