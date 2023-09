Volleyballers sluiten poulefase EK af met simpele zege op gastland

Met video Nederland­se volleybal­sters staan in kwartfina­les EK na eenvoudige zege op Zwitser­land

De Nederlandse volleybalsters hebben zich overtuigend geplaatst voor de kwartfinales op het EK. In het Italiaanse Firenze had het team van bondscoach Felix Koslowksi weinig te duchten van Zwitserland. Het werd 3-0 in sets voor Nederland: 25-17, 25-19, 25-12.