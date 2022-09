Volleyballers teleurgesteld na oorwassing op WK: ‘We waren wat verkrampt in het veld’

Met samenvattingDe Nederlandse volleyballers zijn er op het WK in Polen en Slovenië niet in geslaagd de kwartfinales te bereiken. In de Sloveense hoofdstad Ljubljana was Oekraïne met 25-16 25-19 en 25-18 duidelijk te sterk voor Oranje, de nummer 12 van de wereld. De Oekraïners staan zes plekken lager op de mondiale ranglijst.

In de groepsfase maakte Nederland nog een uitstekende indruk met zeges op Egypte (3-0), Argentinië (3-2) en Iran (3-1), maar in de vierde wedstrijd op het WK kwam de ploeg van Roberto Piazza er geen moment aan te pas. Het kansloze Oranje kwam in de eerste set meteen met 3-0 achter en keek bijna de hele wedstrijd tegen een achterstand aan.

In de tweede set nam Nederland nog een voorsprong van 5-2, maar die werd met drie punten op rij direct ongedaan gemaakt door Oekraïne. De lager aangeslagen Oost-Europeanen troefden de ploeg van Piazza zowel in aanvallend als verdedigend opzicht af. Veelzeggend was de statistiek van het aantal blocks: één voor Oranje, twaalf voor Oekraïne.

Volledig scherm Roberto Piazza. © AFP Spelverdeler Wessel Keemink kan moeilijk bevatten dat de Nederlandse volleyballers zich op het WK met 3-0 hebben laten aftroeven door Oekraïne. ,,Misschien waren wij gestrest, ik weet niet wat het was. We waren wat verkrampt in het veld, op het moment dat het moet, de knock-outfase. Dingen die het hele toernooi niet fout gingen, gingen nu fout. We hebben gewoon van onszelf verloren. Oekraïne deed zijn ding en stond prima te serveren, maar wij waren gewoon slecht”, zei de 29-jarige Keemink.

,,Als het nou nog spannend was, kan je best een keer van Oekraïne verliezen. Maar we zijn er in alle drie de sets niet aan te pas gekomen. We gingen misschien iets beter spelen, maar dan nog lukte niks. Alle ballen gingen via het blok uit en als team bleven we niet echt bij elkaar. Hier moeten we van leren, maar daar heb je geen zak aan. Want hoe vaak gaat dit nou nog gebeuren met dit team? Het is gewoon balen.”

Nimir Abdelaziz wist zich ook niet te onderscheiden in de nagenoeg lege hal in Ljubljana. De sterspeler van Oranje kwam tot ‘slechts’ tien punten, waarmee hij alsnog bijna de meest trefzekere Nederlander was. Thijs ter Horst maakte echter één punt meer.

In de derde set werd het nog pijnlijker voor Piazza, die zijn ploeg maar niet in de eenzijdige wedstrijd zag komen. Na ongeveer vijf kwartier benutte Oekraïne het tweede wedstrijdpunt, waarna Nederland gedesillusioneerd afdroop.

Oekraïne was in poule A als tweede achter Servië geëindigd, met twee zeges en één nederlaag. Gastland Slovenië, dat Duitsland in de achtste finales versloeg, is bij de laatste acht de tegenstander. Vier jaar geleden werd Nederland achtste op het WK.

Het toernooi wordt dit jaar georganiseerd in Polen en Slowakije. Aanvankelijk zou het WK worden gehouden in Rusland, maar de organisatie besloot dat vanwege de oorlog met Oekraïne te annuleren.

