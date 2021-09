Volleyballers verslaan op EK ook Noord-Macedonië

SamenvattingDe Nederlandse volleyballers hebben ook hun tweede wedstrijd op het Europees kampioenschap gewonnen. In de Finse plaats Tampere werd Noord-Macedonië in drie sets verslagen: 25-20 25-18 25-22. De ploeg van bondscoach Roberto Piazza had in de eerste wedstrijd Spanje verslagen, ook met 3-0.

Wouter ter Maat sprak naderhand van een goede start. “Het waren twee gevaarlijke tegenstanders en we hebben gedaan wat we moesten doen, winnen. Dan moet je tevreden zijn. Vandaag hebben we wat gewisseld, maar we hebben een brede selectie met meerdere goede spelers. Dus dat kan. Nu moeten we zo doorgaan en de tweede ronde bereiken. Daarna zien we verder. We gaan in elk geval elke wedstrijd in met de instelling om te winnen.”

Piazza had de basisopstelling nogal gewijzigd, vergeleken met het openingsduel. Bij 21-19 in de eerste set, nadat de tegenstander vier punten op rij had gemaakt, draaide hij dat gedeeltelijk terug. Zo kwam bijvoorbeeld Nimir Abdelaziz even in het veld. Vervolgens liep Oranje snel uit, om bij 24-20 het eerste setpoint te benutten.

Volledig scherm © EPA

De tweede set werd gewonnen met 25-18, zonder dat Piazza al te nadrukkelijk hoefde in te grijpen. Oranje liep uit van 20-18 naar 25-18. Wel stond Noord-Macedonië halverwege nog met 14-15 voor. In de derde set trok Nederland het duel met 25-22 naar zich toe.

Het EK wordt gespeeld in vier landen: Polen, Tsjechië, Estland en Finland. Nederland speelt alle duels in poule C in Tampere. De eerste vier landen van deze groep gaan door naar de achtste finales in Polen.

Volledig scherm © EPA