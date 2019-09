Volleyballers winnen ook tweede groepsduel op EK

De Nederlandse volleyballers hebben bij het EK ook de tweede groepswedstrijd gewonnen. In Rotterdam was Oranje in drie sets te sterk voor Oekraïne, dat het zeker in de eerste twee sets op de beslissende momenten liet afweten: 28-26 29-27 25-21.

Beide ploegen hadden vrijdag hun eerste groepsduel gewonnen. Nederland versloeg Montenegro met 3-0 en Oekraïne zette Tsjechië met 3-1 opzij. Na een sterke start van de thuisploeg ging de eerste set vanaf 14-14 gelijk op. Oranje kreeg op 24-23 het eerste setpoint, maar dat werd niet benut. Daarna liet Oekraïne twee kansen liggen om de eerste set binnen te halen. Oranje sloeg vervolgens alsnog toe.



De tweede set had een vrijwel identiek verloop. Nederland moest halverwege de voorsprong afstaan, waarna Oekraïne het eerste setpoint verspeelde. Mede dankzij een keiharde service van Nimir Abdel-Aziz verzilverde Oranje het derde setpoint. In de derde set hield de thuisploeg Oekraïne vakkundig op afstand. Abdel-Aziz was topscorer met 21 punten.

Mentaal overeind gebleven

,,We hebben alles gegeven in deze wedstrijd”, blikte bondscoach Roberto Piazza bij de NOS tevreden terug. ,,Vooral in de derde set hebben we goed gespeeld. Deze overwinning is belangrijk voor de manier waarop we in de toekomst wedstrijden tegen sterke tegenstanders willen winnen. We zijn mentaal prima overeind gebleven.”

Nederland speelt zondag in Rotterdam tegen wereldkampioen Polen. ,,De voorbereiding op die wedstrijd zal niet zo moeilijk zijn”, zei Piazza. ,,Iedereen weet dat Polen de beste ploeg in de wereld is. We zullen opnieuw tot het uiterste moeten gaan en dan zien we wel waar we op uitkomen. De steun van het publiek zullen we hard nodig hebben.”



Volledig scherm Volkslied voor de wedstrijd. © BSR Agency

Volledig scherm Sjoerd Hoogendoorn in actie. © BSR Agency