Volleybalsters hittebestendig naar Catania

Honkballer Loek van Mil (34) plotseling overleden

14:13 Honkballer Loek van Mil is gisteren op 34-jarige leeftijd plotseling overleden. De Brabantse pitcher van Neptunus had net vorige week zijn afscheid als sporter aangekondigd. Van Mil kwam vorig jaar in het nieuws toen hij in Australië als werper van Brisbane Bandits in kritieke toestand in een ziekenhuis in Canberra werd opgenomen. Hij had toen ernstig hoofdletsel opgelopen bij een wandelongeluk.