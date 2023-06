Volleybalsters na zwakke start duidelijk te sterk voor Bulgarije in Nations League in Hongkong

Met samenvattingDe Nederlandse volleybalsters hebben in de Nations League hun tweede zege geboekt. Bulgarije werd met 3-0 overtuigend verslagen in Hongkong.

Bulgarije kwam in de eerste set nog met 7-1 voor en kreeg drie setpoints, maar door een sterke fase aan het einde van de eerste set kwam Oranje toch op voorsprong: 24-26. Vervolgens trok de ploeg van de Duitse bondscoach de wedstrijd vrij overtuigend naar zich toe door de tweede en derde set met twee keer 17-25 te winnen.

Bulgarije is de nummer zestien van de wereldranglijst in het vrouwenvolleybal, Nederland staat zelf dertiende. De plek op de wereldranglijst is belangrijk voor plaatsing voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs.

De eerste speelweek van de Nations League verliep niet helemaal naar wens voor de volleybalsters. Oranje verloor alle vier de wedstrijden. In Hongkong werden nu twee van de vier wedstrijden gewonnen. Italië was gisteren in een spannend duel met 3-2 te sterk, nadat vrijdag Polen nog met 3-2 verslagen was. Turkije was woensdag met 3-0 te sterk voor Nederland. De overwinning op Polen was voor Oranje vrijdag de eerste zege in de Nations League van dit jaar na vijf nederlagen.

Oranje sluit de tweede Nations League-week af als dertiende van de poule van zestien. De volleybalsters blijven in Azië voor de volgende speelweek, later deze maand in de Thaise hoofdstad Bangkok.

