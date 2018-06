Volleybalsters ontsnappen tegen sterk Servië na zinderend duel

In het Topsportcentrum in Rotterdam zegevierde het team van bondscoach Jamie Morrison na een zinderende wedstrijd met 3-2 tegen de Europees kampioen. De setstanden waren 15-25, 19-25, 29-27, 25-17 en 20-18. Oranje overleefde vier matchpoints.

Morrison startte met passer/loper Anne Buijs en libero Kirsten Knip. Dat tweetal verving in het basisteam Celesta Plak en Myrthe Schoot. Nederland had geen antwoord op het spel van Servië, waar diagonaalspeelster Tijana Boskovic uitblonk. In oktober, toen Servië en Nederland in Bakoe tegenover elkaar stonden in de EK-finale, had Boskovic met 29 punten ook al een hoofdrol.