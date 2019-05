Volleybalsters ook onderuit tegen Turkije

Jeffrey Herlings wacht met rentree

18:52 Motorcrosser Jeffrey Herlings wacht nog met een rentree in het WK. De regerend wereldkampioen in de koningsklasse MXGP heeft weliswaar de training hervat na een zware voetblessure, maar durft de strijd in wedstrijden nog niet aan. Ook de Grote Prijs van Frankrijk komende zondag komt nog te vroeg.