Volleybalsters op WK in spannende vijfsetter strijdend ten onder tegen China

Skiën in de woestijn? Saoedi-Ara­bië legt voor 500 miljard euro resort aan voor Winterspe­len

Saoedi-Arabië is de gastheer van de Aziatische Winterspelen van 2029. Het land in het Midden-Oosten ontwikkelt voor zo’n 500 miljard euro een futuristische stad in de woestijn waar de nieuwste technische snufjes worden toegepast. Onderdeel van het plan is de bouw van een wintersportresort waar het hele jaar door geskied kan worden.

4 oktober