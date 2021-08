Volleybalsters openen EK met overtuigende zege op Oekraïne

Samenvatting ‘VeeKay’ kan niet weer winnen in Indianapo­lis, 40ste zege voor Power

15 augustus Will Power heeft de GP van Indianapolis in het IndyCar-kampioenschap op zijn naam geschreven. Het was voor de Australiër de veertigste zege in de IndyCar. Hij werd eindwinnaar in 2014 en won in 2018 de Indy 500. De afgelopen veertien seizoenen won de 40-jarige Power telkens minstens één race in de IndyCar.