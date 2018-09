Volleybalsters winnen ook tweede duel op WK

Japan is de nummer zes van de wereld en gold als de sterkste tegenstander in de eerste groepsfase. Nederland opende het toernooi zaterdag met winst op Duitsland (3-1).

Morrison startte met Yvon Beliën, Maret Balkestein-Grothues, Lonneke Sloetjes, Anne Buijs, spelverdeelster Laura Dijkema, Nicole Koolhaas en libero Kirsten Knip. Japan liep vroeg in de set weg naar 7-3 en behield lange tijd een veilige marge. Het maximale verschil was zes punten (18-12), maar langzaam kwam Oranje beter voor de dag en na drie punten op rij was het bij 22-22 gelijk. Nederland kreeg op 24-23 het eerste setpunt, bij het derde was het prijs. De challenge van Japan was begrijpelijk, maar uit de tv-beelden bleek dat de bal uit de opslag van Beliën de lijn nog net had geraakt.