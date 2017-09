Volleybalsters zijn wakker geschud

Oud-we­reld­kam­pi­oen taekwondo John Cocu overleden

21 september Tweevoudig wereldkampioen taekwondo, is gisterochtend op 56-jarige leeftijd als gevolg van hartproblemen overleden. De Cuijkenaar werd in 1987 en in 1988 wereldkampioen bij de International Taekwondo Federation.