Volleybalsters zonder Morrison naar Hongkong

De Amerikaan traint in Arnhem met de achtergebleven internationals, onder wie Laura Dijkema, Myrthe Schoot en Nika Daalderop, die een weekje rust krijgen in de mondiale competitie. Alessandro Beltrami, de Italiaanse assistent van Morrison, fungeert als hoofdcoach in de wedstrijden tegen Italië (morgen), China (woensdag) en Japan (donderdag).

Britt Bongaerts en Tessa Polder keren juist terug in de selectie van Oranje. Zij mochten de eerste twee speelweken van de Nations League overslaan. Morrison gebruikt de Nations League als voorbereiding op het olympisch kwalificatietoernooi en het EK. De bondscoach wisselt daarom veelvuldig binnen zijn selectie.



Oranje won twee van de zes gespeelde wedstrijden. Vorige week won de ploeg in Apeldoorn van Bulgarije, de duels met Brazilië en Polen gingen daar verloren. Beltrami was in de laatste wedstrijd tegen Polen ook al de eindverantwoordelijke, omdat Morrison vanwege familieomstandigheden naar de VS moest.