Vonn bevestigt topvorm met nieuwe zege

Zaterdag was het verschil slechts 0,02 seconde, bij de tweede afdaling van het weekeinde had Vonn een marge van 0,11 op de 25-jarige Italiaanse. Tina Weirather uit Liechtenstein eindigde als derde, slechts één honderdste achter Goggia.



Vonn vierde in Garmisch-Partenkirchen wereldbekerzege nummer 80 én 81. De Amerikaanse skidiva is nu nog maar vijf overwinningen verwijderd van het record van de Zweed Ingemar Stenmark, de succesvolste skiër aller tijden met 86 wereldbekerzeges. Vonn miste de vorige Winterspelen in Sotsji vanwege een zware knieblessure.