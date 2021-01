Voor het eerst sinds 1952 weer Nederlandse alpineskiester op Spelen

Geen schaatsma­ra­thon of NK veldrijden, wel korfballen: hoe zit dat?

8 januari Terwijl de veldrijders in landen als België en Tsjechië dit weekeinde om de nationale trui strijden, zit Mathieu van der Poel thuis. En midden in de winter blijft het ook wachten op de eerste schaatsmarathon. Maar we gaan in overdekte sporthallen wel volleyballen en korfballen. Dat vraagt om uitleg.