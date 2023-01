Voor Nederlandse ploeg staat WK handbal op punt van beginnen: ‘Moeilijk in te schatten waartoe het team in staat is’

,,Op zijn minst wil ik dat we de groepsfase overleven en de hoofdronde halen”, zegt hij op Papendal, waar Oranje de laatste trainingen afwerkt voor de eerste groepswedstrijd, komende vrijdag tegen Argentinië in het Poolse Krakau. ,,Eenmaal in de hoofdronde bekijken we het per wedstrijd. Dat is een saai antwoord, maar het is gewoon moeilijk in te schatten waartoe het team in staat is. Wat ik tot nog toe zie is heel bevredigend. Ik merk dat het team heel hecht is en toegewijd. Dat geeft mij energie.’’



Olsson won als international van Zweden twee wereldtitels en drie olympische zilveren medailles. Als bondscoach leidde hij Zweden naar olympisch zilver in Rio 2016. ,,Toen ik begon bij Zweden als speler, waren we nog niet zo goed. Ik stond destijds aan het begin van de hoogtijdagen. Dat gevoel van toen is weer terug. Ik hoop dat ik met het Nederlands team ook aan het begin sta van een bloeiperiode. Ik ben er ook trots op om bondscoach van deze veelbelovende ploeg te zijn’', aldus de Zweed, die in zijn rijke carrière 852 doelpunten maakte in 358 interlands.