Voormalig NBA-speler Telfair moet de cel in

Telfair speelde in 2014 in China zijn laatste wedstrijden als prof. Hij was daarvoor tien jaar actief in de Amerikaanse competitie NBA en kwam onder meer uit voor Portland Trail Blazers, Boston Celtics, Los Angeles Clippers en Phoenix Suns.



Telfair smeekte voor de rechtbank in New York vergeefs om vrijspraak. “Haal me alstublieft niet weg uit de maatschappij’, sprak hij geëmotioneerd. “Ik kan nog zes jaar in China gaan spelen en op die manier voor mijn gezin zorgen. Mijn dochter is helemaal van streek door deze zaak. Ik heb een misdrijf begaan, maar er zijn geen slachtoffers.” Telfair werd niet niettemin schuldig bevonden en veroordeeld.