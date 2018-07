Voormalig NHL-keeper Emery (35) verdronken

Emery was aanvankelijk als vermist opgegeven en werd enkele uren later dood aangetroffen.



Emery speelde in de Noord-Amerikaanse profcompetitie NHL voor Ottawa, Chicago en Philadelphia en leidde de Ottawa Senators in 2007 naar de finale van de Stanley Cup. Daarin was Anaheim Ducks te sterk. Zes jaar later won Emery als reservekeeper van Chicago Blackhawks alsnog de Stanley Cup. Hij was in 326 NHL-wedstrijden actief en beëidingde in 2016 zijn carrière.