Voormalig topatlete Els Vader (61) overleden

Vader had jarenlang de Nederlandse records op de 100, 200 en 400 meter in handen. Ze raakte onlangs haar laatste record kwijt, op de 200 meter indoor. Met 23,34 had Vader 33 jaar de nationale recordtijd in handen. Lieke Klaver dook daar ruim een week geleden in Wenen met 23,17 onder en scherpte de tijd zaterdag in Metz weer aan tot 23,10.