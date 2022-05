Voormalig wereldkampioen Noël van ‘t End al na één partij klaar op EK judo

Met video Wow! NBA raakt niet uitgepraat over ‘monster­dunk’ Ja Morant

Na Boston Celtics heeft ook Miami Heat zich geplaatst voor de tweede ronde van de play-offs in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA. Maar de hoofdrol was afgelopen nacht voor Ja Morant, de nieuwe superster van Memphis Grizzlies over wie iedereen het heeft na zijn monsterdunk (zie video hieronder) tegen Minnesota Timberwolves.

27 april