Voorzitter gewichthefbond werkte 40 dopingzaken weg

Niet minder dan veertig dopingzaken werden door de Hongaar Tamas Ajan, tot april voorzitter van de Internationale Gewichthefbond IWF, onder de mat geveegd. Dat blijkt uit een onafhankelijk rapport van de Canadese jurist Richard McLaren, de man die in 2016 ook het systematische dopinggebruik in Rusland aan het licht bracht.

Het onderzoek van McLaren volgde op een spraakmakende reportage van de Duitse zender ARD over doping en corruptie in het gewichtheffen. Die reportage dwong de 81-jarige Ajan tot aftreden. Ajan was twintig jaar lang, sinds 2000, IWF-voorzitter en was daarvoor al 25 jaar secretaris-generaal van de federatie. Als IWF-voorzitter was hij ook IOC-lid en bovendien had hij een plaatsje in het bestuur van het Wereldantidopingagentschap.

Onder het bewind van Ajan waren doofpotoperaties voor dopinggebruik, omkoping en corruptie schering en inslag, ontdekte McLaren. ,,Er zijn aanwijzingen dat de voorzitter het werk van de onafhankelijke antidopingcommissie van de IWF ernstig heeft verstoord", verklaarde McLaren vandaag. ,,Het onderzoek bracht veertig positieve controles aan het licht, die verborgen waren in de IWF-dossiers. Dat betekent dat veertig dopingzondaars ongestoord hun gang konden blijven gaan en medailles konden veroveren op internationale kampioenschappen. Hun dossiers worden nu aan het Wereldantidopingagentschap overgedragen."

,,Als we het rapport en het bewijsmateriaal bestudeerd hebben, zullen we onze volgende stappen bekendmaken", reageerde het WADA kort.

Quote Officials moesten een foto nemen van hun stembiljet om het smeergeld te ontvangen.

Doofpotoperaties

Ook de rechtbank zal geïnteresseerd zijn in het werk van McLaren. Die vond ook bewijzen voor verduistering en corruptie op het hoogste niveau bij de IWF. ,,Ajan bestuurde de IWF bijna een halve eeuw lang als een autocratische leider, zegt McLaren. ,,Er heerste een angstcultuur die zelfs na het aftreden van de heer Ajan bleef bestaan. Ajan vestigde zijn onverdeelde zeggenschap door een tirannie van contant geld, waarbij hij de enige belastinginner was." Ajan verdiende rijkelijk aan zijn doofpotoperaties en ook geld van het Internationaal Olympisch Comité, bedoeld voor de federatie, verdween in zijn zakken. Zelf deelde hij dan weer steekpenningen uit om telkens weer herkozen te worden. ,,Officials moesten een foto nemen van hun stembiljet om het smeergeld te ontvangen.”

Door geheime bankrekeningen te gebruiken, hield Ajan zijn financiële gesjoemel goed verborgen. ,,Het is absoluut onmogelijk te bepalen hoeveel van het ingezamelde of opgenomen geld werd gebruikt voor legitieme doeleinden. Feit is wel dat bijna tien miljoen dollar niet kan niet worden teruggevonden."