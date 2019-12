Vos wint tweede veldrit van het seizoen, ook Alvarado als eerste over de finish

Ook in haar tweede veldrit dit seizoen kwam Marianne Vos als eerste over de streep. De zevenvoudig wereldkampioene won in het Spaanse Xativa.

Met CCC-Live is Vos momenteel op trainingskamp in de omgeving van Valencia. In samenspraak met haar wielerploeg besloot ze te starten in de C2-cross, in Xativa. Daar kwam Vos met overmacht als eerste over de meet. Ze was ruim 2,5 minuut sneller dan haar naaste achtervolger Aida Nuno. Ook Pauliena Rooijakkers verscheen aan de start. Zij kwam niet verder dan een zesde plaats.

Alvarado

Ook Ceylin del Carmen Alvarado kwam als eerste over de streep, bij de Hotondcross in Ronse. De 21-jarige Alvarado hield na vier ronden een voorsprong van twintig seconden over op landgenote Annemarie Worst. Europees kampioene Yara Kastelijn maakte op een ruime minuut van de winnares het Nederlandse podium compleet.

Het parcours in het Belgische Ronse was loodzwaar door lange stroken modder. Vooral op de stukken bergop en bergaf was het glibberen en gingen vrijwel alle veldrijdsters meerdere keren onderuit. Alvarado had al vroeg een voorsprong genomen. Ze zag Worst halverwege de wedstrijd terugkomen, maar haar landgenote gaf weer terrein prijs na een stuurfout.

Het is voor Alvarado de eerste zege in de veldritten van de DVV Trofee. De drie eerdere crossen waren gewonnen door landgenotes Yara Kastelijn, Annemarie Worst en Lucinda Brand. Alvarado won dit seizoen de wereldbekerwedstrijd in Koksijde en de crossen in de Superprestige in Gieten en Ruddervoorde.